Малкин уступил лишь Кросби по скорости достижения 1100 очков среди действующих игроков НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач.
Он достиг своего статистического рубежа всего за 935 матчей, став вторым по скорости действующим игроком лиги после Кросби, который добрался до отметки в 1100 очков за 850 встреч. Третье место в этой категории занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (978). Следом располагаются нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон (1097) и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло (1525).
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