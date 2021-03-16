Сергей Бобровский заявил, что считает Александра Баркова лучшим игроком мира
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) отметил вклад финского нападающего Александра Баркова в итоговый результат.
«Барков, как обычно, проявил себя в нужное время. Это однозначно особенный игрок. Я считаю его лучшим игроком мира. Он делает очень много вещей в обороне, которые никто не видит. Невероятно ценный хоккеист», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.
В третьем периоде при ничейном счёте 3:3 Барков забил гол в меньшинстве, который в итоге оказался победным. В 28 матчах нынешнего сезона капитан «Флориды» набрал 34 (12+22) очка, благодаря чему идёт на седьмом месте в списке бомбардиров лиги.
Александр Барков вышел на второе место в истории «Флориды» по очкам
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
11:10
-
10:55
-
10:33
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:42
-
08:36
-
08:20
-
08:11
-
08:07
-
07:44
-
07:21
-
07:03
-
06:49
-
06:47
-
06:37
-
06:09
-
06:05
-
05:53
-
05:36
-
04:56
-
04:39
-
04:37
-
04:30
-
04:26
-
03:53
-
03:39
-
03:31
-
03:00
-
02:45
-
02:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам