Сергей Бобровский заявил, что считает Александра Баркова лучшим игроком мира

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) отметил вклад финского нападающего Александра Баркова в итоговый результат.

«Барков, как обычно, проявил себя в нужное время. Это однозначно особенный игрок. Я считаю его лучшим игроком мира. Он делает очень много вещей в обороне, которые никто не видит. Невероятно ценный хоккеист», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.

В третьем периоде при ничейном счёте 3:3 Барков забил гол в меньшинстве, который в итоге оказался победным. В 28 матчах нынешнего сезона капитан «Флориды» набрал 34 (12+22) очка, благодаря чему идёт на седьмом месте в списке бомбардиров лиги.