Куинн — о Панарине: наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ) оценил влияние на игру команды нападающего Артемия Панарина, который в этой встрече забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

«Вы же видите, что наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке. Состав сбалансирован. Игрок такого калибра делает команду намного опаснее для соперника, а наши игроки чувствуют себя увереннее. Конечно, он придал нам сил в двух последних поединках», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.