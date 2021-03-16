Куинн — о Панарине: наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ) оценил влияние на игру команды нападающего Артемия Панарина, который в этой встрече забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
«Вы же видите, что наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке. Состав сбалансирован. Игрок такого калибра делает команду намного опаснее для соперника, а наши игроки чувствуют себя увереннее. Конечно, он придал нам сил в двух последних поединках», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
Артемий Панарин объяснил потерю в овертайме, которая привела к поражению «Рейнджерс»
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