Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался в реанимации
Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги Тимур Файзутдинов скончался в реанимации ярославской больницы, сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.
В нынешнем сезоне Тимур принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.
Несчастный случай в молодёжном хоккее. Шайба попала в голову хоккеисту, он в реанимации
Родители игрока хотят перевезти сына в Москву, но всё зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей.
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