Нападающий «Ак Барса» Доус должен сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира в Риге

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус согласился сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира в Латвии. Об этом рассказал президент «Барыса» Борис Иванищев.

«По Найджелу Доусу будем разговаривать. Сейчас «Ак Барс» играет в плей-офф. Предварительно он дал добро. Лишь бы у него не было травм», — цитирует Иванищева «Шайба.kz».

В нынешнем сезоне 36-летний Доус принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 23 шайбы и сделал 20 результативных передач. В четырёх матчах плей-офф Найджел набрал 3 (1+2) очка. «Ак Барс» пробился во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет с Латвией, Финляндией, США, Германией, Канадой, Италией и Норвегией.