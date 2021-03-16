Нападающий «Ак Барса» Доус должен сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира в Риге

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус согласился сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира в Латвии. Об этом рассказал президент «Барыса» Борис Иванищев.
«По Найджелу Доусу будем разговаривать. Сейчас «Ак Барс» играет в плей-офф. Предварительно он дал добро. Лишь бы у него не было травм», — цитирует Иванищева «Шайба.kz».
В нынешнем сезоне 36-летний Доус принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 23 шайбы и сделал 20 результативных передач. В четырёх матчах плей-офф Найджел набрал 3 (1+2) очка. «Ак Барс» пробился во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет с Латвией, Финляндией, США, Германией, Канадой, Италией и Норвегией.
- 16 марта 2021
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