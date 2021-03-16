Бюджет «Барыса» в следующем сезоне увеличен не будет

Президент «Барыса» Борис Иванищев на пресс-конференции для журналистов рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Сейчас бюджет на стадии рассмотрения. Больше он не будет. Но нам никто не запрещает зарабатывать деньги самим. Будем искать спонсоров. Информация по бюджету будет чуть позже. Контракты у многих игроков действуют до 30 апреля этого года. Мы уже ведём переговоры с агентами, всё будет зависеть от запросов игроков. Есть список, кого мы хотели бы оставить, в том числе казахстанских хоккеистов. Будем вести переговоры, нам надо усиливаться. Информация обо всех изменениях будет на нашем официальном сайте.

По сборам: всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом. У нас есть своя отличная база. Здесь условия лучше, чем за границей. Куда-либо ехать мы пока не собираемся. Почему мы раньше ездили на сборы – там были спарринг-партнёры. Также у нас запланирован Кубок президента в Нур-Султане. Сыграем товарищеские игры и съездим на один турнир. Это пока в планах», — цитирует Иванищева пресс-служба клуба.