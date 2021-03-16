Крикунов — о новости про Сергеева: это информационный вброс против московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на новость, появившуюся 15 марта в средствах массовой информации касательно ситуации с ведущим защитником клуба Андреем Сергеевым. Сообщалось, что нижнекамский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении трёх человек, включая защитника «Динамо» по ст. 330 ч.2 УК РФ «Самоуправство».

«Команду это вообще мало трогает, как и самого Сергеева, поскольку это информационный вброс против команды и его самого. Вот и всё», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По версии следствия, Сергеев и ещё два фигуранта дела захватили барбершоп. Причиной такого поступка стало то, что владелец заведения задолжал хоккеисту 285 тыс. рублей, но вовремя отдать долг не смог. Заседание суда должно было состояться ещё 22 декабря 2020 года, однако трижды переносилось в связи с неявкой подсудимого.