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Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке

Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке
Хоккей / КХЛ 0
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Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведённые в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!» — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста» в "твиттере".

Воспитанник нашего клуба начинал профессиональную карьеру в молодежной команде “Авто”, в 2013 году Анатолий дебютировал в КХЛ в составе “Автомобилиста”, за который затем выступал все восемь лет. Всего за нашу команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером “Автомобилиста” за всю историю выступления клуба в КХЛ. За это время Анатолий успел завоевать серебряную медаль молодежного чемпионата мира и сыграть за сборную России.

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