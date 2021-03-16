Сергеев — о новости про суд: не знаю, кто и зачем это вбросил. У меня ничего не менялось

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал новость, появившуюся 15 марта в средствах массовой информации касательно ситуации относительно начала судебного слушания по уголовному делу в отношении себя.

«Я думаю, что результаты команды и моя личная статистика показали, что это психологически никак на меня не влияет. Это старая информация, и я не знаю, из-за чего она опять всплыла. Там ничего у меня не менялось. Не знаю, кто это вбросил и для чего. Остаётся только догадываться», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По версии следствия, Сергеев и ещё два фигуранта дела захватили барбершоп. Причиной такого поступка стало то, что владелец заведения задолжал хоккеисту 285 тыс. рублей, но вовремя отдать долг не смог. Заседание суда должно было состояться ещё 22 декабря 2020 года, однако трижды переносилось в связи с неявкой подсудимого.