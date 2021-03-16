Сергеев — о статусе лучшего защитника первого раунда: порадовался один день и забыл

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.
«Впервые в карьере сыграю во втором раунде плей-офф? Конечно, это добавляет положительных эмоций. Но мы хотим до финала, поэтому первому раунду не радуемся. Должны радоваться выходу в финал. Безусловно, приятно быть признанным лучшим защитником первого раунда, но результаты команды превыше всего. Поэтому один день порадовался и хватит, забыл, идём дальше.
Нужно сохранить победный настрой и победное ощущение, а потом использовать это в лучшую сторону. Всё равно все матчи в регулярном чемпионате со СКА были тяжёлыми. Была упорная борьба. И мы, и они, хорошо настраиваемся на эту серию.
Считается, что начинать серию на выезде тяжелее, но мы в этом сезоне хорошо играли в Питере. Просто нужно максимально выкладываться. Серия до четырёх побед, а не до двух», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 марта 2021
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
13:58
-
13:55
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
13:14
-
12:51
-
12:33
-
12:30
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:10
-
10:55
-
10:33
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:42
-
08:36
-
08:20
-
08:11
-
08:07
-
07:44
-
07:21
-
07:03
-
06:49