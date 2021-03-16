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Сергеев — о статусе лучшего защитника первого раунда: порадовался один день и забыл

Сергеев — о статусе лучшего защитника первого раунда: порадовался один день и забыл
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«Впервые в карьере сыграю во втором раунде плей-офф? Конечно, это добавляет положительных эмоций. Но мы хотим до финала, поэтому первому раунду не радуемся. Должны радоваться выходу в финал. Безусловно, приятно быть признанным лучшим защитником первого раунда, но результаты команды превыше всего. Поэтому один день порадовался и хватит, забыл, идём дальше.

Нужно сохранить победный настрой и победное ощущение, а потом использовать это в лучшую сторону. Всё равно все матчи в регулярном чемпионате со СКА были тяжёлыми. Была упорная борьба. И мы, и они, хорошо настраиваемся на эту серию.

Считается, что начинать серию на выезде тяжелее, но мы в этом сезоне хорошо играли в Питере. Просто нужно максимально выкладываться. Серия до четырёх побед, а не до двух», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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