«Автомобилист» продлил контракт с голкипером Якубом Коваржем
«Автомобилист» продлил контракт с голкипером Якубом Коваржем, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Для чешского голкипера это будет уже восьмой сезон в уральском клубе. Коварж выступает в КХЛ за клуб из Екатеринбурга с 2013 года, за исключением перерыва в сезоне-2016/2017, который провёл в «Северстали». В общей сложности Коварж сыграл 380 матчей за «Автомобилист».
Участник Олимпиады 2014 г., бронзовый призёр чемпионатов мира (2011, 2012), участник ЧМ (2014 и 2015), Выступал за юниорскую и молодёжные сборные Чехии. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2006 года. Участник чемпионатов мира среди молодёжи 2007 и 2008 годов. Участник Матча звёзд КХЛ (2015, 2019, 2020).
Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа!
Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?
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