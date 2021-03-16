Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» продлил контракт с голкипером Якубом Коваржем

«Автомобилист» продлил контракт с голкипером Якубом Коваржем
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» продлил контракт с голкипером Якубом Коваржем, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Для чешского голкипера это будет уже восьмой сезон в уральском клубе. Коварж выступает в КХЛ за клуб из Екатеринбурга с 2013 года, за исключением перерыва в сезоне-2016/2017, который провёл в «Северстали». В общей сложности Коварж сыграл 380 матчей за «Автомобилист».

Участник Олимпиады 2014 г., бронзовый призёр чемпионатов мира (2011, 2012), участник ЧМ (2014 и 2015), Выступал за юниорскую и молодёжные сборные Чехии. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2006 года. Участник чемпионатов мира среди молодёжи 2007 и 2008 годов. Участник Матча звёзд КХЛ (2015, 2019, 2020).

Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа!
Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021