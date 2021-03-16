Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким 19-летнего защитника МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова, который скончался 16 марта в ярославской больнице после попадания шайбы в голову.

«16 марта скончался защитник «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов. Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги был госпитализирован после попадания шайбы в голову в игровом моменте матча плей-офф с «Локо» (Ярославль).

Тимуру была оказана квалифицированная профессиональная помощь. В течение трёх дней врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Тимуру было 19 лет, он сыграл 190 матчей за «Динамо» в МХЛ, перед сезоном-2020/2021 был назначен капитаном петербургского клуба.

Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Тимура, а также всему хоккейному сообществу в связи с тяжёлой утратой», — сказано в пресс-релизе ФХР.