The Athletic: Виталий Кравцов уже прибыл в Нью-Йорк и проходит семидневный карантин
Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё в воскресенье, 14 марта, и проходит семидневный карантин, сообщает The Athletic.
Это значит, что 21-летний игрок в ближайшее время уже сможет приступить к тренировкам с командой и, возможно, принять участие в матчах НХЛ на следующей неделе.
В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение сборной России.
«Трактор» подтвердил отъезд Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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