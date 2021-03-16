Появились фото образцов формы сборной России по хоккею на чемпионат мира — 2021

В распоряжении «Чемпионата» появились фотографии образцов формы сборной России по хоккею на чемпионат мира 2021 года, который пройдёт в Риге. На данный момент процесс разработки формы находится на стадии макета, который проходит согласование с Олимпийским комитетом России. Впоследствии форму нужно будет утвердить в Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Напомним, что в связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна.

Ранее стало известно, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.