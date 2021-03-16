Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники клуба вакцинировались от коронавируса

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники клуба вакцинировались от коронавируса в мобильном пункте на «Арене Балашиха». Об этом сообщила пресс-служба команды.



«Вакцинировались. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники хоккейного клуба сегодня привились от коронавируса в мобильном пункте на «Арене Балашиха», — гласит сообщение пресс-службы ХК «Авангард» в «твиттере».

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «твиттере» ХК «Авангард».

Омский «Авангард» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии состоится 18 марта 2021 года.



В первом раунде плей-офф «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-1 в серии.