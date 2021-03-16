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Александр Кожевников: «Ак Барс» больше нравится, если не брать первое звено «Салавата»

Александр Кожевников: «Ак Барс» больше нравится, если не брать первое звено «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

«Казань — более сбалансированная команда. А в Уфе одно звено, и тоже игроки неплохие. Так что речь идёт о примерно равных командах. Но мне, правда, «Ак Барс» больше нравится, но если не брать первое звено у «Салавата», конечно. Если Казань найдёт противоядие против ведущего звена «Салавата Юлаева», то у «Ак Барса», думаю, больших-то проблем и не будет. Казань — фаворит в этой паре.

У «Ак Барса» опытный тренер, Квартальнов не первый раз против Уфы играет и знает, кого против финского звена поставить, чтобы убить мобильность этого звена. В «Ак Барсе» есть ребята, которые могут это сделать. Я уверен, что первые звенья не будут играть друг против друга. В этом и состоит профессионализм тренера — найти противоядие против таких игроков, как первое звено у «Салавата Юлаева», — приводит слова Александра Кожевникова сайт телекомпании «Новый век».

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