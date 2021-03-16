Первый тренер Файзутдинова: проснулся в два часа ночи. Сердце «ёкнуло», будто почувствовал

Олег Вилков, первый тренер капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова, высказался о смерти своего бывшего подопечного.



«Как мне кажется, Тимур очень сильно вошёл в игру, он потерял связь с реальностью, кинулся встречать игрока, тот пересек красную линию и бросил, шайба попала в височную часть. Я мальчишкам всегда говорю, чтобы всегда были лицом в игре, не выключались ни на секунду. Обсуждали этот эпизод, ребята подошли ко мне и сказали: «Олег Борисович, тут никак не среагировать было».



Когда мне сообщили, что Тимура не стало, я онемел, ничего не мог сказать, а в душе пустота. Я сегодня всю ночь не спал, проснулся в два часа ночи, и сердце «ёкнуло», как будто почувствовал. Это же ребятишки наши, хоронить детей — самое страшное. У меня два брата родных умерли, я отца похоронил, но когда умирают дети, это совершенно другие чувства», — приводит слова Вилкова Sport24.



Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.