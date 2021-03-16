Евгений Свечников вызван в основу «Детройта», он снова может сыграть против брата в НХЛ
Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вызван из запасного состава команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера команды Джеффа Блэшилла.
О причинах отсутствия Бобби Райана в предстоящем матче с «Каролиной» не сообщается.
Таким образом, Евгений Свечников снова может сыграть против младшего брата — Андрея Свечникова, который выступает за «Каролину».
В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-2».
20-летний Андрей Свечников в 27 матчах набрал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафа.
Е. Свечникова вызвали в основу «Детройта». Он впервые может сыграть против брата в НХЛ
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