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Рижское «Динамо» назначило нового генерального менеджера

Рижское «Динамо» назначило нового генерального менеджера
Хоккей / КХЛ 0

Латвийский специалист Эдгарс Бунцис назначен новым генеральным менеджером рижского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Ранее Бунцис не работал в хоккейной сфере в качестве функционера.

Бунцис последние годы работал в фирме Hokeja akadēmija, которая занимается организацией чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ранее несколько сезонов подряд должность генерального менеджера клуба совмещали главные тренеры команды — Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 рижское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В последний раз рижане выходили в плей-офф КХЛ в сезоне-2013/2014, проиграв в первом раунде «Донбассу».

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