Рижское «Динамо» назначило нового генерального менеджера

Латвийский специалист Эдгарс Бунцис назначен новым генеральным менеджером рижского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Ранее Бунцис не работал в хоккейной сфере в качестве функционера.



Бунцис последние годы работал в фирме Hokeja akadēmija, которая занимается организацией чемпионата мира по хоккею 2021 года.



Ранее несколько сезонов подряд должность генерального менеджера клуба совмещали главные тренеры команды — Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 рижское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В последний раз рижане выходили в плей-офф КХЛ в сезоне-2013/2014, проиграв в первом раунде «Донбассу».