Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Сакари Маннинен подпишет новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Источник: Сакари Маннинен подпишет новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен останется в составе уфимского клуба, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Переговоры между «Салаватом Юлаевым» и центральным финским нападающим первого звена находятся на завершающей стадии. Как сообщает источник, сторонам осталось окончательно утрясти финансовую часть сделки и договориться по сроку нового соглашения. Информация о сроке нового соглашения и зарплате хоккеиста пока не сообщается.

В нынешнем роызгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка. В плей-офф Маннинен принял участие во всех пяти матчах, набрав 4 (2+2) очка.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021