Источник: Сакари Маннинен подпишет новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен останется в составе уфимского клуба, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Переговоры между «Салаватом Юлаевым» и центральным финским нападающим первого звена находятся на завершающей стадии. Как сообщает источник, сторонам осталось окончательно утрясти финансовую часть сделки и договориться по сроку нового соглашения. Информация о сроке нового соглашения и зарплате хоккеиста пока не сообщается.



В нынешнем роызгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка. В плей-офф Маннинен принял участие во всех пяти матчах, набрав 4 (2+2) очка.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом».