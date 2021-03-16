Источник: Сакари Маннинен подпишет новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен останется в составе уфимского клуба, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Переговоры между «Салаватом Юлаевым» и центральным финским нападающим первого звена находятся на завершающей стадии. Как сообщает источник, сторонам осталось окончательно утрясти финансовую часть сделки и договориться по сроку нового соглашения. Информация о сроке нового соглашения и зарплате хоккеиста пока не сообщается.
В нынешнем роызгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка. В плей-офф Маннинен принял участие во всех пяти матчах, набрав 4 (2+2) очка.
Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом».
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