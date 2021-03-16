«Вегас» подписал контракт с защитником «Сочи» Миромановым
Защитник Даниил Мироманов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. 23-летний хоккеист подписал контракт на сезон-2021/2022 с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт североамериканского клуба.
Мироманов в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 58 матчей, набрав 29 (10+19) очков и получил 16 минут штрафа.
В сезоне-2019/2020 защитник выступал в ВХЛ в составе «СКА-Нева», набрав 22 (9+13) очка в 43 матчах.
Мироманов уже выступал за океаном — с 2015 года он играл в юниорской хоккейной лиге Квебека, где провёл три сезона.
По итогам сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги Мироманов вошёл в десятку лучших бомбардиров среди защитников.
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