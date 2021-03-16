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Подъяпольский: каждый хоккеист, играющий в России, хочет попасть в НХЛ. Это нормально

Подъяпольский: каждый хоккеист, играющий в России, хочет попасть в НХЛ. Это нормально
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский поделился мыслями о своём будущем.

«Сейчас даже не думаю о том, что было бы, если бы я остался в «Ак Барсе». Когда я там был, Тимура вообще отправляли в Ригу. Так что всё могло быть у меня. Но могу только порадоваться за Билялова. Молодец, старается, выводит команду дальше.

Буду пытаться заключить хороший контракт в КХЛ или попробую поехать в Северную Америку? Я только закончил сезон, поэтому пока не думал об этом. Стас Романов, мой агент, сейчас будет работать над этим вопросом. С «Северсталью» мы ещё не разговаривали.

Цель попасть в НХЛ? Думаю, каждый хоккеист, играющий в России, хочет попасть в НХЛ. Это нормально», — приводят слова Подъяпольского «Известия».

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