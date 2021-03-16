Капризов стал главным претендентом на «Колдер Трофи» по итогам опроса журналистов NHL.com

На официальном сайте НХЛ состоялось предварительное голосование на получение «Колдер Трофи» по итогам первой половины сезона. Этот приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.



В опросе приняли участие 17 авторов официального сайта НХЛ, которым нужно было назвать по пять кандидатов.



По итогам опроса первое место с большим отрывом занял российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Второе место по итогам опроса досталось хоккеисту «Оттавы» Тиму Штьюцле, третьим стал вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен.



Капризов по итогам опроса получил 84 балла — 16 авторов из 17 поставили его на первое место. У обладателя второго места в опросе всего 37 баллов.

Капризов в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (10+14) очка.