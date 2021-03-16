Билл Герин: Капризов превзошёл все мои ожидания

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о выступлении российского нападающего Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ.
«Капризов превзошёл все мои ожидания. НХЛ — лучшая лига в мире. Здесь часто требуется время на адаптацию, но он просто фантастически показывает себя. Он просто пришёл и начал демонстрировать свою игру. Он в прекрасной форме и хочет проводить много времени на льду. Если на него внимательно посмотреть, то он ведёт борьбу за каждую шайбу, играет в самых сложных частях площадки. За ним очень интересно смотреть», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.
Напомним, Капризов стал главным претендентом на «Колдер Трофи» по итогам опроса журналистов NHL.com.
Капризов в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (10+14) очка.
- 16 марта 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:02
-
22:57
-
22:10
-
21:52
-
21:39
-
21:36
-
20:54
-
20:17
-
20:12
-
19:26
-
19:21
-
19:00
-
18:48
-
18:39
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:28
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
15:56
-
15:45
-
15:28
-
15:03
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
13:58