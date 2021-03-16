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Билл Герин: Капризов превзошёл все мои ожидания

Билл Герин: Капризов превзошёл все мои ожидания
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о выступлении российского нападающего Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Капризов превзошёл все мои ожидания. НХЛ — лучшая лига в мире. Здесь часто требуется время на адаптацию, но он просто фантастически показывает себя. Он просто пришёл и начал демонстрировать свою игру. Он в прекрасной форме и хочет проводить много времени на льду. Если на него внимательно посмотреть, то он ведёт борьбу за каждую шайбу, играет в самых сложных частях площадки. За ним очень интересно смотреть», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Капризов стал главным претендентом на «Колдер Трофи» по итогам опроса журналистов NHL.com.

Капризов в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (10+14) очка.

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