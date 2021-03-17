Малкин почтил память погибшего Тимура Файзутдинова на матче «Бостон» — «Питтсбург»

34-летний российский нападающий клуба НХЛ Евгений Малкин в матче с «Бостон Брюинз» почтил память умершего во вторник, 16 марта, хоккеиста клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз» в «Твиттере».
«На шлеме Евгения Малкина наклейка №77 в память о Тимуре Файзутдинове, который трагически скончался после травмы головы на недавнем хоккейном матче. Ему было 19 лет, он был капитаном санкт-петербургского «Динамо». Мы искренне соболезнуем семье Тимура и его товарищам по команде», — гласит пост пресс-службы «Питтсбурга».
Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.
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