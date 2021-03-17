Овечкин имеет самый высокий показатель гола за игру среди лучших снайперов в истории НХЛ

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, покоривший отметку в 718 заброшенных шайб в НХЛ, отметился ещё одним впечатляющим статистическим достижением, сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».
Как отмечает источник, показатель Овечкина 0,61 гола за игру (718 заброшенных шайб в 1177 играх) — это самый высокий показатель среди восьми игроков в истории НХЛ, которые достигли отметки в 700 голов.
Напомним, что в матче с «Айлендерс», который проходит в эти минуты, Александр Овечкин, реализовав численное преимущество «столичных», отметился историческим достижением, забросив 718-ю шайбу в НХЛ и тем самым обойдя в списке лучших снайперов истории турнира Фила Эспозито, занимающего 6-е место в этом рейтинге.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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