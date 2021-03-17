Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать 9-матчевую серию побед «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. Автором единственной заброшенной шайбы у «Айлендерс» стал Оливер Вальстрём.
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 718-й шайбой в НХЛ, записал на свой счёт и результативную передачу, которая позволила ему покорить отметку в 1300 очков в заокеанской карьере. Его игровое время составило 20 минут 30 секунд, а показатель полезности «+1». У его одноклубника Евгения Кузнецова также результативная передача и «+1» за 18.33 на льду. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 из 22 бросков по воротам, а его соотечественник и визави из «Кэпиталз» Илья Самсонов – 21 из 22.
Таким образом, «Нью-Йорк Айлендерс» прервал свою 9-матчевую победную серию. Подопечные Барри Тротца занимают 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ с 42 очками в 30 играх. «Вашингтон Кэпиталз» (42), имеющий матч в запасе, — лидирует.
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