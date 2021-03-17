Гол Шаранговича помог «Дэвилз» обыграть «Баффало», нанеся им 12-е поражение кряду

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в конце 1-го периода белорусским нападающим «Дэвилз» Егором Шаранговичем. Во 2-м периоде усилиями Тобиаса Ридера и Джеффа Скиннера хоккеисты «Сэйбрз» смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Однако довольно быстро Сами Ватанен восстановил паритет, а в начале 3-го периода форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд вновь вывел хозяев в лидеры, установив окончательный счёт в матче.

Российские нападающие «Дэвилз» Михаил Мальцев и Никита Гусев, проведя на льду 8 минут 29 секунд и 8 минут 51 секунду, не отметились результативными действиями, заработав идентичный показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов также не отметился набранными очками, его коэффициент полезности – «0».

«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 22 очка в 26 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (16) – идёт на последнем месте.