Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин о новом достижении в НХЛ: я счастлив, это очень хорошие показатели

Овечкин о новом достижении в НХЛ: я счастлив, это очень хорошие показатели
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нью-Йорк Айлендерс», где он набрал 1301-е очко в своей карьере в НХЛ, заявил, что очень счастлив добиться такого результата.

«Это история, это очень хорошие показатели, и я счастлив. Надо просто двигаться вперед. Это было очень здорово», – цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл.

Россиянин набрал 1301 очко (718+583) в заокеанской карьере форварда. Всего в текущем сезоне он набрал 22 (11+11) балла за результативность в 24 встречах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-5».

Также показатель Овечкина 0,61 гола за игру (718 заброшенных шайб в 1177 играх) — это самый высокий показатель среди восьми игроков в истории НХЛ, которые достигли отметки в 700 голов.

Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021