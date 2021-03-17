Овечкин о новом достижении в НХЛ: я счастлив, это очень хорошие показатели

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нью-Йорк Айлендерс», где он набрал 1301-е очко в своей карьере в НХЛ, заявил, что очень счастлив добиться такого результата.

«Это история, это очень хорошие показатели, и я счастлив. Надо просто двигаться вперед. Это было очень здорово», – цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл.

Россиянин набрал 1301 очко (718+583) в заокеанской карьере форварда. Всего в текущем сезоне он набрал 22 (11+11) балла за результативность в 24 встречах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-5».

Также показатель Овечкина 0,61 гола за игру (718 заброшенных шайб в 1177 играх) — это самый высокий показатель среди восьми игроков в истории НХЛ, которые достигли отметки в 700 голов.