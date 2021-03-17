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Нападающий «Питтсбурга» Блюгерс надолго выбыл из строя, Малкин проходит обследование

Нападающий «Питтсбурга» Блюгерс надолго выбыл из строя, Малкин проходит обследование
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Тедди Блюгерс выбыл из строя на длительный срок из-за травмы верхней части тела. Евгений Малкин сейчас проходит обследование по поводу травмы нижней части тела. У нас будет для вас больше информации, когда мы сами её получим», — приводятся слова Салливана в «Твиттере» Pens Inside Scoop.

26-летний Теодор Блюгерс участия в матче не принимал. 34-летний Малкин получил повреждение в первом периоде в результате жёсткого силового приёма в исполнении 29-летнего американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди. Российский форвард провёл на льду всего 3 минуты 43 секунды, после чего был вынужден завершить встречу досрочно.

Малкин ушёл в раздевалку после жёсткого силового приёма от игрока «Бостона»
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