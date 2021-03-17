Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» разгромил «Анахайм», продлив победную серию до 4 матчей

«Колорадо» разгромил «Анахайм», продлив победную серию до 4 матчей
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 8:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.55 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

За «Анахайм» голы забили Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.

«Эвеланш» добыли четвёртую подряд победу, за последние 10 игр «Колорадо» победил семь раз, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 19 и 20 марта «Колорадо» проведёт дома с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» 19 и 21 марта примет «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бураковски (Кадри, Жирар) – 01:01' (5x5)   1:1 Терри (Зеграс, Хенрик) – 02:16' (5x5)   1:2 Хайнен (Хаттон, Хенрик) – 04:33' (5x5)   2:2 Кадри (Саад, Тэйвз) – 07:02' (5x5)   2:3 Хенрик (Терри) – 15:59' (5x5)   2:4 Грант – 19:42' (бул)   3:4 Рантанен (Ландеског, Тэйвз) – 31:25' (5x5)   4:4 Кадри (Бураковски, Донской) – 38:26' (5x5)   5:4 Маккиннон (Тэйвз, Рантанен) – 41:01' (5x5)   6:4 Жирар – 43:24' (5x5)   7:4 Белльмар (Кадри, Калверт) – 56:48' (en)   8:4 Саад (Донской, Ничушкин) – 58:45' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021