«Колорадо» разгромил «Анахайм», продлив победную серию до 4 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 8:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.55 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

За «Анахайм» голы забили Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.

«Эвеланш» добыли четвёртую подряд победу, за последние 10 игр «Колорадо» победил семь раз, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 19 и 20 марта «Колорадо» проведёт дома с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» 19 и 21 марта примет «Аризону Койотс».