Эспозито — Овечкину: продолжай забивать, но только не в ворота «Тампы»

Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на шестую строчку в списке снайперов НХЛ всех времён. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) Овечкин забил 718-й гол за карьеру в НХЛ, благодаря чему обошёл Эспозито в списке снайперов всех времён.

«Алекс, привет, это Фил Эспозито! Мои поздравления тебе! Ты — фантастический хоккеист. Я не знаю, сколько голов в итоге ты забьёшь, но продолжай забивать. Только, пожалуйста, не в ворота «Тампы», — с улыбкой прокомментировал Эспозито.

С 1992 по 1998 год он был президентом и генеральным менеджером клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в настоящее время занимает пост вице-президента «молний» по корпоративным отношениям.