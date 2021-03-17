Эспозито — Овечкину: продолжай забивать, но только не в ворота «Тампы»
Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на шестую строчку в списке снайперов НХЛ всех времён. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) Овечкин забил 718-й гол за карьеру в НХЛ, благодаря чему обошёл Эспозито в списке снайперов всех времён.
«Алекс, привет, это Фил Эспозито! Мои поздравления тебе! Ты — фантастический хоккеист. Я не знаю, сколько голов в итоге ты забьёшь, но продолжай забивать. Только, пожалуйста, не в ворота «Тампы», — с улыбкой прокомментировал Эспозито.
С 1992 по 1998 год он был президентом и генеральным менеджером клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в настоящее время занимает пост вице-президента «молний» по корпоративным отношениям.
Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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