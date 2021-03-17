Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым пройдёт 18 марта в ледовой арене «Трактора»

Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея Тимуром Файзутдиновым пройдёт 18 марта в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, сообщается в официальном телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги. Начало церемонии — в 12:00 по местному времени.

Напомним, что капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург" оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча плей-офф с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.