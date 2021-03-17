Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал травму Евгения Малкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) прокомментировал травму российского форварда Евгения Малкина.

«Никому не нравится это видеть. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу ещё лучше, получить для него победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

Танев получил матч-штраф за силовой приём на Тинорди, который ранее травмировал Малкина