Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал травму Евгения Малкина
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) прокомментировал травму российского форварда Евгения Малкина.
«Никому не нравится это видеть. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу ещё лучше, получить для него победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.
34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.
Танев получил матч-штраф за силовой приём на Тинорди, который ранее травмировал Малкина
У Малкина травма. Ушёл со льда, попав под силовой двухметрового защитника «Бостона»
«Обидчику» россиянина отомстил его партнёр, но поддержать Евгения победой «пингвины» не смогли.
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