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Бекстрём — о статистике Овечкина: если Алекс хочет кого-то догнать, он это делает

Бекстрём — о статистике Овечкина: если Алекс хочет кого-то догнать, он это делает
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) отметил выдающуюся статистику одноклубника Александра Овечкина. Россиянин вышел на единоличное шестое место по голам в лиге за всю историю — 718.

«Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстаёт от игрока. И ему об этом постоянно напоминают. Если Алекс хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он и стал настоящим снайпером и выдающимся хоккеистом.

Мы видели, как он год за годом это делает. И это просто впечатляет. Смотреть за тем, как он забивает и играет в каждом матче, очень интересно. Как товарищ по команде, вы просто наслаждаетесь каждым моментом», — сказал Бекстрём после матча.

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