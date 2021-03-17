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Виктор Хедман стал шестым защитником из Швеции, набравшим 500 очков в НХЛ

Виктор Хедман стал шестым защитником из Швеции, набравшим 500 очков в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии буллитов победил «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (2), Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Шведский защитник «молний» Виктор Хедман записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему добрался до отметки 500 очков за карьеру в НХЛ. 30-летний хоккеист стал шестым защитником из Швеции, которому покорился этот рубеж.

Национальный рекорд принадлежит Никласу Лидстрёму (1142), второе место занимает Берьё Сальминг (787), топ-3 замыкает защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон (612). В пятёрку лучших также входят Калле Юханссон (581) и Фредрик Олауссон (535).

Шведский защитник Виктор Хедман вышел на пятое место по очкам в истории «Тампы»
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