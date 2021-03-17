Тротц: я бы назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) прокомментировал очередное достижение капитана столичной команды Александра Овечкина. В этой встрече Овечкин забил 718-й гол за карьеру в НХЛ, благодаря чему обошёл Фила Эспозито в списке снайперов всех времён.

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времён, потому что никто не может сравниться с ним в плане «физики». Никто не бросает шайбу, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

Овечкин также вышел на 34-е место по результативным действиям за карьеру в НХЛ. 35-летний форвард превзошёл результат Джерома Игинлы (1300).