Лавиолетт: если бы не Самсонов, то после 20 минут всё было бы кончено

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) прокомментировал игру российского вратаря Ильи Самсонова.



«Он провёл отличный матч в Филадельфии, где смотрелся просто замечательно. Сегодня Самсонов лучше всего сыграл в первом периоде. Мы были выключены из игры, а он играл в боевом режиме. Если бы не он, то после 20 минут всё было бы кончено», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.



В матче с «Айлендерс» Самсонов отразил 21 бросок, продлив личную победную серию до четырёх матчей. В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в восьми матчах, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,54 и проценте отражённых бросков 90,7.