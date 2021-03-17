«Анахайм» провёл матч с «Колорадо» в ретроформе, на которой изображён талисман клуба

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 8:4.
Эту встречу подопечные Далласа Икинса проводили в ретроформе, на которой изображён талисман клуба. Впервые в этой форме «Анахайм» играл в третьем сезоне в истории клуба. Считается, что болельщики «Дакс» любят этот комплект за изображение утки.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайма».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски, Назем Кадри (2), Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Самуэль Жирар, Пьер-Эдуар Белльмар и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.55 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». За «Анахайм» голы забили Трой Терри, Дэнтон Хайнен, Адам Хенрик и Дерек Грант.
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