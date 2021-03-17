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И. Воробьёв — перед серией с «Авангардом»: даже не помню, что такое регулярка

И. Воробьёв — перед серией с «Авангардом»: даже не помню, что такое регулярка
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Думаю, будет очень интересная серия. Встречаются две хорошие команды. Настраиваемся на долгую серию. Думаю, будет классный хоккей. Вспоминаю одну серию, когда я ещё играл за «Металлург» (улыбается).

Отрицательный баланс встреч с «Авангардом» в регулярке? Я даже не помню, что такое регулярка. Меньшинство тщательно разбирали, «Авангард» – одна из лучших команд при игре в неравных составах, поэтому серьёзно к этому отнеслись. Мы должны добавить при игре в меньшинстве, это однозначно.

Позитивные новости про лазарет? У нас есть позитивные подвижки. Интересно будет сыграть против лидеров соперника. Насколько я помню, Толчинский, Голдобин и Буше ещё раньше вместе поиграли. Разбираем каждого игрока по отдельности и команду в целом, по заданию пока ничего не могу сказать. Преимущество своего льда в плей-офф? Первые четыре игры каждый сыграет по два матча дома, а дальше игры имеют влияние», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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