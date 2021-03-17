Прохоркин: Голдобин оказался тем человеком, который нужен в команде, в коллективе

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Мы ждём агрессивный хороший хоккей, который понравится болельщикам. Неважно, сколько будет матчей, мы хотим выиграть эту серию. С первого дня, когда Голдобин пришёл в команду, он оказался тем человеком, который нужен в команде, в коллективе, на поле. Никакого недопонимания не было, все играем в один и тот же хоккей. Нам нельзя удаляться, у «Авангарда» опасное большинство.

Мы готовы физически и морально. Нужно будет идти агрессивно в давление – будем давить. Или же сбивать темп, искать соперника и ловить его на ошибках. Это как скажет тренер. Когда встают в ворота Вася или Юхо, мы подсознательно знаем, как им помогать. Вторые периоды в нынешнем хоккее играют огромную роль. В давлении, усталости, чтобы наложить силы на соперника, наложить смены. У нас много молодых ребят, которые впервые играют в плей-офф. Для них это хорошая проверка», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.