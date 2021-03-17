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Овечкин — о 718-м голе в НХЛ: данный рубеж пройден, теперь это история

Овечкин — о 718-м голе в НХЛ: данный рубеж пройден, теперь это история
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1), в котором он забил 718-й гол за карьеру в лиге, прокомментировал выход на чистое шестое место среди лучших снайперов в истории.

«Это уже история. Это довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в этой категории. Но сейчас просто нужно двигаться вперёд. Данный рубеж пройден, теперь это история. Сегодня был очень хороший матч, важные очки и, очевидно, большие цифры.

Я забил броском в касание из левого круга вбрасывания? Не имеет значения, как забит гол. Бросок в касание ли это, или кистевой, или подправление. Гол есть гол. И всегда приятно их забивать. Конечно, сегодня после заброшенной шайбы, когда в матче была пауза, я сразу же поблагодарил Никки и Шульци за отличную работу. Они хорошо двигали шайбу и доставили её до меня. Мне же просто оставалось отправить её в ворота. Вот и всё», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Овечкин – о новом достижении в НХЛ: я счастлив, это очень хорошие показатели
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