«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином
«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Хоккеист пополнил клуб перед началом прошедшего чемпионата, перейдя из казанского «Барса» (ВХЛ). В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Марин провёл 49 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-11» и 31 минуте штрафного времени. В среднем за матч Марк проводил на льду 17 минут и 43 секунды. В плей-офф он отметился одной результативной передачей в четырёх встречах.
По итогам сезона он стал вторым защитником «Торпедо» по количеству выигранных единоборств и по количеству проведённых силовых приёмов.
Гендиректор «Торпедо»: с деньгами всё стабильно. Не великий бюджет, но мы стараемся
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
11:38
-
11:15
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:23
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:27
-
07:15
-
07:11
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:41
-
06:39
-
06:36
-
06:28
-
06:21
-
05:57
-
05:40
-
05:08
-
04:48
-
04:42
-
04:30
-
03:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам