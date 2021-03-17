«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Хоккеист пополнил клуб перед началом прошедшего чемпионата, перейдя из казанского «Барса» (ВХЛ). В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Марин провёл 49 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-11» и 31 минуте штрафного времени. В среднем за матч Марк проводил на льду 17 минут и 43 секунды. В плей-офф он отметился одной результативной передачей в четырёх встречах.

По итогам сезона он стал вторым защитником «Торпедо» по количеству выигранных единоборств и по количеству проведённых силовых приёмов.