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«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином

«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» продлило контракт с защитником Марком Марином, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Хоккеист пополнил клуб перед началом прошедшего чемпионата, перейдя из казанского «Барса» (ВХЛ). В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Марин провёл 49 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-11» и 31 минуте штрафного времени. В среднем за матч Марк проводил на льду 17 минут и 43 секунды. В плей-офф он отметился одной результативной передачей в четырёх встречах.

По итогам сезона он стал вторым защитником «Торпедо» по количеству выигранных единоборств и по количеству проведённых силовых приёмов.

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