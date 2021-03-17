Крылов: есть к чему стремиться: в спорте – выиграть Кубок Гагарина, построить арену

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказался о своей роли в развитии клуба.

«Есть к чему стремиться: в спорте – выиграть Кубок Гагарина, построить арену. Сейчас мы строим «Арену Омск», она точно останется как наследие. Плюс компании, которые будут работать, даже когда я уйду. Я отдаю дань годам, что потратил в юности на этот вид спорта, который ни во что не реализовался. Я играл до молодёжной команды. Потом был момент, когда мне стало необходимо принять решение: быть профессиональным хоккеистом или учиться дальше и становиться бизнесменом или менеджером. Хоккея долго не было в моей жизни. Но он вернулся в виде профессионального клуба, в виде команды, которой я управляю как менеджер. Сейчас с моим управленческим опытом и знаниями я могу выстраивать работу профессионального клуба.

С точки зрения выстраивания бизнес-процесса, нацеленности на результат хоккей и бизнес, конечно, похожи. И там, и там результат во главе угла. Если мы говорим про «Авангард», результат – это первое, что всех интересует. Если мы говорим про развитие детско-юношеского хоккея, строительство академии, развитие молодых ребят, то процесс. В бизнесе тоже есть вещи, связанные с результатом: тонны, литры, рубли. А есть связанные с процессом, например построение команды с корпоративной культурой, основанной на сотрудничестве. Они очень влияют и на результат», — цитирует Крылова G-Drive.