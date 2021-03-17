Как стало известно «Чемпионату», защитник «Северстали» Владислав Провольнев близок к продолжению карьеры в НХЛ, у хоккеиста есть варианты с несколькими командами. Сам игрок, чей контракт с череповчанами заканчивается 30.04.2021 года, склоняется к отъезду в Северную Америку.

В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).