Защитник «Северстали» Владислав Провольнев близок к продолжению карьеры в НХЛ
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Северстали» Владислав Провольнев близок к продолжению карьеры в НХЛ, у хоккеиста есть варианты с несколькими командами. Сам игрок, чей контракт с череповчанами заканчивается 30.04.2021 года, склоняется к отъезду в Северную Америку.
В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.
В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).
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