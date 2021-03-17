Вышински: до Капризова понятия «забивание голов» и «Миннесота» казались взаимоисключающими

Обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински высоко оценил вклад новичка Кирилла Капризова в игру «Миннесоты Уайлд».
«Капризов приехал в НХЛ в беспрецедентно сложное время. Он не видел города и многих его д0стопримечательностей из-за ограничений, связанных с пандемией. Его семья вернулась в Россию, и пока не может смотреть за Кириллом вживую с трибун. Для многих других молодых игроков такое испытание могло бы стать очень непростым, но с тех пор, как генменеджер Билл Герин увидел Капризова, он уверен, что тот выдержит любые невзгоды.
Когда в 2015 году Капризова драфтовали, то всех в НХЛ волновало, сможет ли Кирилл уехать из России и когда. Бывший генеральный менеджер «Миннесоты» Чак Флетчер провёл много времени, поддерживая связь с игроком и его представителями. В какой-то момент казалось, что Кирилл приедет в НХЛ в сезоне-2018/2019, поскольку контракт в КХЛ заканчивался, но затем случилось непредвиденное. Он уволил всех своих агентов и подписал продление контракта с ЦСКА. Новый агент Капризова Дэн Мильштейн поехал в Россию, чтобы попытаться найти способ вывести Кирилла из этой сделки, но безрезультатно.
До Капризова понятия «забивание голов» и «Миннесота Уайлд» иногда казались взаимоисключающими — «дикари» были одним из самых утомительных и скучных клубов в НХЛ с точки зрения зрелищности. Капризов помогает разрушать эти стереотипы, — отметил Вышински.
- 17 марта 2021
-
15:04
-
15:00
-
14:25
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
12:55
-
12:38
-
12:10
-
11:38
-
11:15
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:23
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:27
-
07:15
-
07:11
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:41
-
06:39
-
06:36