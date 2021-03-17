Вышински: до Капризова понятия «забивание голов» и «Миннесота» казались взаимоисключающими

Обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински высоко оценил вклад новичка Кирилла Капризова в игру «Миннесоты Уайлд».

«Капризов приехал в НХЛ в беспрецедентно сложное время. Он не видел города и многих его д0стопримечательностей из-за ограничений, связанных с пандемией. Его семья вернулась в Россию, и пока не может смотреть за Кириллом вживую с трибун. Для многих других молодых игроков такое испытание могло бы стать очень непростым, но с тех пор, как генменеджер Билл Герин увидел Капризова, он уверен, что тот выдержит любые невзгоды.



Когда в 2015 году Капризова драфтовали, то всех в НХЛ волновало, сможет ли Кирилл уехать из России и когда. Бывший генеральный менеджер «Миннесоты» Чак Флетчер провёл много времени, поддерживая связь с игроком и его представителями. В какой-то момент казалось, что Кирилл приедет в НХЛ в сезоне-2018/2019, поскольку контракт в КХЛ заканчивался, но затем случилось непредвиденное. Он уволил всех своих агентов и подписал продление контракта с ЦСКА. Новый агент Капризова Дэн Мильштейн поехал в Россию, чтобы попытаться найти способ вывести Кирилла из этой сделки, но безрезультатно.



До Капризова понятия «забивание голов» и «Миннесота Уайлд» иногда казались взаимоисключающими — «дикари» были одним из самых утомительных и скучных клубов в НХЛ с точки зрения зрелищности. Капризов помогает разрушать эти стереотипы, — отметил Вышински.