Третьяк: я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение — нужно выполнять
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение о выходе из Совета Международной федерации хоккея.
«В ИИХФ пришло предписание CAS – о том, что я должен выйти из числа членов Совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно. В ИИХФ многие убеждены, что вердикт ВАДА и CAS неправильный. Но он не оспаривается.
Члены Совета ИИХФ даже писали письма в ВАДА в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я – человек, который 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.
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Владислав Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ.
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