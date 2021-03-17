Третьяк: я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение — нужно выполнять

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение о выходе из Совета Международной федерации хоккея.

«В ИИХФ пришло предписание CAS – о том, что я должен выйти из числа членов Совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно. В ИИХФ многие убеждены, что вердикт ВАДА и CAS неправильный. Но он не оспаривается.

Члены Совета ИИХФ даже писали письма в ВАДА в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я – человек, который 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Третьяк покинул совет ИИХФ. ФХР выдвинет на его место Буре