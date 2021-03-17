«Баффало» отправил в отставку Ральфа Крюгера. Команда проиграла 12 матчей подряд

Ральф Крюгер покинул пост главного тренера «Баффало Сэйбрз», сообщается в официальном «твиттере» клуба Национальной хоккейной лиги.

61-летний Крюгер возглавил «Баффало» в мае 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в Восточной конференции НХЛ, не сумев пробиться в расширенный плей-офф. В этом сезоне «клинки» занимают последнее место в таблице НХЛ, набрав 16 очков после 28 матчей. Под руководством Крюгера «Баффало» проиграл 12 последних матчей.

Недавно известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал вероятную отставку Крюгера и назвал его возможных преемников на посту главного тренера.