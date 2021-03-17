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Источник: спортивный директор Олег Гросс останется в «Автомобилисте»

Источник: спортивный директор Олег Гросс останется в «Автомобилисте»
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор екатеринбуржского «Автомобилиста» Олег Гросс продолжит работу в клубе, сообщает журналист Артур Хайруллин на своей странице в «Телеграме».

«По моей информации, Олег Гросс остаётся в «Автомобилисте».

В это верилось слабо, но менеджер продлевает контракт с клубом. Ещё один шанс для Гросса», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Гросс может покинуть екатеринбуржскую команду в ближайшее время. Сообщалось, что менеджером «Автомобилиста» может стать Геннадий Величкин.

Напомним, в нынешнем сезоне «Автомобилист» занял в регулярном чемпионате 7-е место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ команда уступила омскому «Авангарду» по итогам пяти встреч (1-4).

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