Генменеджер «Айлендерс» прокомментировал информацию о приезде в клуб Голышева

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло подтвердил, что нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев может присоединиться к команде.
«Он хочет приехать. Нужно с ним пообщаться и всё решить окончательно. Велика вероятность, что он приедет», — приводит слова Ламорелло инсайдер Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».
16 марта «Автомобилист» на официальном сайте объявил, что Голыше покинет команду и продолжит карьеру в Северной Америке.
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
Правда на россиянина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.
В этом сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».
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